Genova – Tabelloni per la messaggistica di AMT imbrattati con adesivi delle squadre cittadine. Prosegue la “sfida” tra bande di teppisti mascherati da tifosi delle squadre cittadine. La lunga lista di imbrattamenti e atti di squallido teppismo si allunga di giorno in giorno nell’apparente silenzio di chi, invece, dovrebbe mantenere pulita e ordinata la città.

Le ultime segnalazioni riguardano proprio i tabelloni alle fermate degli autobus che sono stati presi di mira dai poveretti che pensano che sia un gesto da tifoso imbrattare la città con i colori della propria squadra ed invece causa danni e costringe la collettività a spendere denaro che potrebbe essere usato per altri scopi.

Nella foto il tabellone alla fermata bus di corso Sardegna, all’incrocio con piazza Giusti dove le bande di opposta fazione si “combattono” posizionando e sovrapponendo adesivi rendendo illeggibile la messaggistica.

Segnalazioni di questo genere si ripetono ormai quotidianamente nel disinteresse apparente della città e di chi li considera innocua goliardia.

Un numero crescente di Cittadini, invece, chiede alle autorità di intervenire e che le squadre cittadine vengano costrette a ripagare con soldi propri le “bravate” dei teppisti mascherati da tifosi.

(foto da Facebook)