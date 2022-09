Genova – Lunghe code e rallentamenti, all’ora di pranzo, sull’autostrada A12 Genova – Livorno a causa di un incidente avvenuto tra i caselli di Nervi e Genova Est. Per cause ancora da accertare, un’auto ha perso il controllo ed è finita contro la parete di una galleria.

Nell’incidente la persona alla guida è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e la polizia stradale e si è formata una coda di diversi chilometri in direzione del capoluogo.

Il ferito è stato estratto dalle lamiere e trasferito in ospedale in codice giallo.