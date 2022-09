Genova – Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per le due aggressioni che si sono verificate nel pomeriggio di ieri nei confronti di due donne, a poche ore di distanza l’una dall’altra. Il primo fatto è avvenuto nel centro storico in piazza San Giacomo della Marina, dove un’anziana è stata rapinata del suo Rolex da circa 15mila euro da un uomo comparso alle sue spalle.

Il secondo fatto, invece, si è verificato a in via G.B. Monti a Sampierdarena, dove una donna è stata aggredita da due passanti che volevano strapparle la catenina che portava al collo. Nel corso della rapina la vittima è caduta sull’asfalto con violenza ed è stata successivamente trasportata dai soccorsi all’ospedale di Villa Scassi in codice rosso.