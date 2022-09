Genova – Semafori “impazziti” nella zona di corso Torino e via Tolemaide e traffico nel caos nella zona della Foce.

Non proprio un esordio bene-augurante, quello di oggi, per il traffico genovese all’avvio del Salone Nautico. Per cause ancora da accertare gli impianti semaforici della zona di corso Torino e via Tolemaide non sono sincronizzati e nella zona si sono verificati numerosi e importanti problemi alla viabilità.

Sul posto sono accorsi gli uomini della polizia locale ma i disagi sono pesanti e solo la fortuna ha voluto che non si registrassero incidenti.

Nella zona è anche attivo uno degli impianti di semafori “intelligenti” e gli automobilisti e motociclisti che si sono trovati imbottigliati nel traffico temono ora una raffica di sanzioni generate in realtà dal guasto tecnico.