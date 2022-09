Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Perlasca per un incendio di una autovettura.

Il rogo è stato segnalato questa mattina e non è ancora chiaro se si sia trattato di un guasto o dell’opera di un piromane.

Il veicolo era parcheggiata all’altezza con l’incrocio di via Campi quando ha preso improvvisamente fuoco.

I pompieri sono accorsi ed hanno spento velocemente le fiamme.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico ma verso le 9 la circolazione è stata riaperta.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo

(Foto di Archivio)