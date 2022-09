Nessun nuovo decesso ma 540 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino diffuso da Regione Liguria con i dati di Alisa.

In aumento il numero dei positivi con la scoperta di ben 540 nuovi casi di contagio con 4.002 test eseguiti su una popolazione residente di più di 1 milione e 500mila persone.

Il tasso di positività è del 13.49%, mentre a livello nazionale è al 14,6%.

Nonostante l’aumento dei casi di contagio, però, il numero delle persone ricoverate negli ospedali per covid continua a calare seppur lentamente.

Il bollettino regionale registra 110 persone ricoverate, 7 in meno rispetto al giorno precedente. Il numero dei casi gravi e gravissimi ricoverati in Terapia Intensiva resta a 3

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddiviso per provincia:

Genova 231

Savona 90

La Spezia 89

Imperia 75

Chiavari e Tigullio 55