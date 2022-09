Genova – Una grave aggressione è andata in scena la scorsa notte in via Pré. Il titolare dell’hotel Royal, intorno a mezzanotte, è stato aggredito da un ragazzo di 23 anni che voleva sottrargli il telefono cellulare e dei contatti.

Il fatto è avvenuto all’interno della struttura con il 23enne che ha colpito la vittima con alcune coltellate, prima di procedere con il furto. Il ferito sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi, che lo hanno medicato inizialmente sul posto e successivamente trasportato all’ospedale, dove non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, invece, è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine poco distante dall’albergo.