Genova – Grave incidente questo pomeriggio in via Ursone a Sestri Ponente. Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato a terra riportando diverse ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i mezzi delle forze dell’ordine. Il motociclista è stato trasferito d’urgenza in ospedale mentre sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le condizioni del motociclista non sarebbero gravi.