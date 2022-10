Genova – Durante la serata di ieri in via Murtola a Pra’ un milite della Misericordia Ponente è stato aggredito e minacciato durante le operazioni di soccorso nei confronti di una donna, che era caduta in casa e aveva richiesto l’intervento del 118.

Secondo la testimonianza del volontario, alla richiesta di spostare i cani presenti nell’abitazione per favorire le operazioni di soccorso, un uomo – parente della persona rimasta ferita – si sarebbe scagliato contro di lui, schiaffeggiandolo e minacciandolo. Dopo alcuni attimi di paura, l’intervento si è concluso correttamente e nella giornata odierna il volontario del 118 dovrebbe sporre denuncia ai carabinieri.