Taggia (Imperia) – Un camper che prende fuoco per cause da accertare e i pompieri che arrivano sul posto, spengono le fiamme e poi fanno un macabro ritrovamento all’interno del veicolo.

I pompieri hanno infatti rinvenuto, all’interno del camper ormai distrutto dalle fiamme, il corpo carbonizzato di persona, molto probabilmente di una persona anziana che risulta vivesse li con un cane.

Non è ancora chiaro se la persona sia deceduta in seguito all’incendio o se fosse già morta quando le fiamme hanno avvolto il veicolo. A stabilirlo sarà l’autopsia disposta sul cadavere e che dovrà chiarire le cause della morte ma anche l’eventuale presenza di segni di violenza o di morte precedente.

Il camper era parcheggiato attorno alla pista ciclabile vicino alla locale stazione ferroviaria.

Indagini in corso anche sulle cause del rogo.