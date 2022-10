Taggia (Imperia) – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per l’incendio divampato intorno alle 22 nel piazzale della Ciesse Flower Export. In fiamme tre camion posteggiati nell’area che sono andati distrutti.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato le fiamme alzarsi dall’area occupata dallo stabilimento in regione Prati.

A bruciare erano alcuni mezzi fermi nell’area parcheggi e non di proprietà dell’azienda che non avrebbe subito danni.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti a lungo per la presenza del carburante negli automezzi.

Una volta spente le fiamme i Vigili del Fuoco hanno avviato le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme e non è esclusa al momento l’ipotesi di un gesto doloso.

Ad essere coinvolti alcuni mezzi di una impresa edile.