Genova – Mattinata difficile per i passeggeri dei convogli che hanno in programma di passare per il capoluogo della nostra regione. A partire dalla prime ore di quest’oggi, infatti, si sono registrati numerosi ritardi e anche alcune soppressioni dei treni.

I ritardi variano da settanta a pochi minuti. Il convoglio che ne ha accumulato di più è quello partito dalla stazione Centrale di Milano e diretto a Sestri Levante, che arriverà a breve a destinazione con 74 minuti di ritardo. Ancora da chiarire le cause di questi disagi.