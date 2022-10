Continua l’azione delle correnti umide di origine meridionale che porta ancora nuvole e pivaschi sulla Liguria insieme a umidità elevata e temperature abbondantemente superiori alla media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 25 ottobre 2022

Molte nubi ovunque più compatte sul settore centrale ed orientale della regione; a ridosso dei rilievi orientali piovaschi o scrosci più probabili durante il pomeriggio. Su imperiese spazio per schiarite e momenti soleggiati.

Venti che rimangono inizialmente tesi da scirocco su Riviera di Levante in calo a moderati durante la mattinata. Regime di brezza a ponente e lungo le valli appenniniche

Mare inizialmente mosso ovunque, moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Temperature: stazionarie

Costa: min 19/22°C, max 22/24°C

Interno: min 13/18°C, max 19/25°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 26 ottobre 2022

Condizioni stazionarie: nubi sparse, più consistenti sui rilievi centro-orientali; non si escludono deboli precipitazioni sul genovesato occidentale fino al mattino.

Venti: in prevalenza da sud-est moderati sul Golfo di Genova, altrove brezze o deboli variabili.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature in ulteriore aumento le massime nell’interno

Tendenza per giovedì 27 ottobre 2022

Condizioni di tempo più soleggiato e caldo anomalo per il periodo.