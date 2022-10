Genova – E’ stato trovato ormai privo di vita Luigi Ottonello, il pensionato di 80 anni scomparso da casa domenica scorsa, mentre passeggiava nei boschi della zona di Sant’Eusebio per cercare funghi.

Il corpo è stato ritrovato ieri notte dalle squadre di ricerca che da giorni pattugliano la zona per ritrovarlo.

L’allarme era stato lanciato dalla figlia che non lo aveva visto rientrare ed ha chiamato i soccorsi preoccupata.

Le ricerche sono andate avanti per giorni sino al tragico epilogo.

Il corpo dell’uomo è stato trovato in un’area boschiva della zona di via Mogadiscio.