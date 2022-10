Genova – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia riaperta poco prima delle 6 di questa mattina nel tratto tra Genova Prà e Genova Aeroporto in direzione Genova. Ieri sera il tratto era stato chiuso a seguito dell’incendio di un furgone.

Dopo le operazioni di spegnimento è stato necessario bonificare il tratto interessato e verificare la sicurezza ed eventuali danni.

Il conducente non ha riportato gravi ferite riuscendo a fermarsi in tempo dopo aver visto del fumo che si alzava dal cofano.

In corso anche la ricostruzione delle cause dell’incendio.