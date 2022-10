aggiornamento: dopo aver svolto una rapida verifica della zona e aver ricondotto la voce che segnalava la bomba a quella di un ragazzino, le forze dell’ordine, in accordo con il dirigente scolastico, hanno dato il via libera per il regolare svolgimento delle lezioni.

Genova – Momenti di apprensione nei pressi dell’istituto scolastico Gastaldi-Abba nel quartiere genovese di Sampierdarena dove, pochi istanti prima dell’ingresso degli studenti, è arrivata una telefonata anonima che parlava di un ordigno all’interno della scuola.

I ragazzi, per il momento, sono sono stati fatti entrare all’interno della scuola, mentre sono stati chiamati gli artificieri che sono alla ricerca dell’eventuale bomba.