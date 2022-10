Genova – Intorno alle ore 9 della serata di ieri, uno scooter ha investito una persona in via Piacenza, nel quartiere di Molassana. Sia il conducente del mezzo che la persona travolta sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso, uno dell’ospedale San Martino e l’altro del Galliera.

Sul posto sono giunte anche alcune pattuglie della polizia locale che, per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente, hanno dovuto chiudere la circolazione veicolare nella zona. La via è stata poi riaperta circa un’ora più tardi.