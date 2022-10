Genova – Nascondeva oltre un chilo di cocaina in casa e una pistola con la matricola abrasa per non permetterne l’identificazione.

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno fermato a Sampierdarena un uomo di 55 anni che è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e nella perquisizione successiva nel suo appartamento hanno trovato altra sostanza stupefacente per un totale di oltre un chilogrammo ed una pistola con la matricola abrasa calibro 7,65 insieme a munizioni di vari calibri.

A confermare i sospetti che l’uomo sia uno spacciatore anche la presenza di un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi.

Nell’appartamento trovati anche 20mila euro in contanti.

La persona è stata arrestata con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.