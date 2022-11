Genova – Un forte odore di gas e la decisione di evacuare la scuola per precauzione. E’ successo questa mattina, poco dopo le otto, nell’istituto scolastico “Guglielmo Marconi” che si trova in piazza Martinez, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Insegnanti e bidelli hanno messo in sicurezza i bambini decidendo di evacuare per precauzione le classi elementari e materna presenti all’interno dell’edificio.

Operazione condotta in sicurezza e cercando di non allarmare troppo i bambini e i genitori che ancora si trovavano all’esterno della scuola e che si sono preoccupati quando hanno capito la situazione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, alcune pattuglie di polizia locale e i tecnici dell’Iren. Verifiche in corso per accertare l’origine della perdita e la sua entità e per mettere in sicurezza la scuola.