Recco (Genova) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni della ragazzina di 13 anni che ha riportato ustioni al volto e al corpo per un incidente domestico avvenuto ieri sera, nella sua abitazione.

La giovanissima si è avvicinata alla madre che cucinava e ad una padella con olio bollente e, forse per un improvviso scoppio, è stata colpita al volto riportando diverse ustioni.

Soccorsa dal 118, la ragazzina è stata trasferita in ospedale, a Genova, per le cure del caso.

Le sue condizioni stanno migliorando. Per lei e per i genitori anche un forte spavento.