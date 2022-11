Genova – E’ sceso con l’auto fino sulla spiaggia, a Voltri, ma al momento di ripartire non è più riuscito a spostarsi e la forza delle onde minacciava di raggiungere la vettura. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Multedo, la scorsa notte per rimuovere il veicolo che si era avventurato sul bagnasciuga.

Grazie all’uso di un argano a mano i Vigili del fuoco sono riusciti a portare l’autovettura fuori dalla sabbia.

Da mesi i residenti della zona segnalano auto e moto che corrono allegramente sulla spiaggia pensando di emulare qualche campione di rally e sempre più spesso le “bravate” si concludono con le auto bloccate sulla sabbia. Ci si chiede chi debba intervenire e perché non lo faccia rapidamente visto che il locale Municipio ha la sua sede proprio accanto alla spiaggia.