Taggia (Imperia) – Gravi danni per l’incendio divampato la scorsa notte nel deposito Marr che distribuisce alimenti per la ristorazione. L’allarme è scattato intorno alle 2,45 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme che si alzavano dal capannone dove vengono custoditi i camion che effettuano il servizio di distribuzione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno accertato che all’interno non si trovasse nessuno e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento durate diverse ore.

Nel rogo sono andati distrutti diversi veicoli della ditta ma anche le celle frigorifero per gli alimenti e parte di un ufficio.

In via Periane sono intervenuti anche i carabinieri che ora indagano sul misterioso incendio che potrebbe avere natura dolosa.

Si tratta infatti del secondo incendio che colpisce la Marr. Un primo rogo era divampato sempre di notte, tra il 29 e il 30 settembre del 2018.

Anche all’epoca vennero distrutti diversi camion per la distribuzione con danni molto ingenti.

A preoccupare è anche il numero degli incendi divampati negli ultimi mesi nella zona del ponente imperiese. Tre in due mesi. In fiamme sempre aziende di grande rilievo economico.

Le indagini accerteranno anche se dietro gli episodi ci sia una “regia” comune che potrebbe anche dimostrare il radicamento di associazioni malavitose nel ponente ligure.