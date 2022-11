Molini di Triora (Imperia) – Migliorano all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni dei ragazzi ustionati nell’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in una abitazione di Molini di Triora.

Nell’ultimo bollettino medico diffuso sulle loro condizioni si annuncia infatti che sulle condizioni cliniche dei quattro ragazzi ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi – in seguito all’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora – Asl3 comunica quanto segue.

Sciolta la prognosi riservata per uno dei pazienti per il quale è prevista la dimissione entro fine settimana. Condizioni stabili per gli altri pazienti ricoverati: due respirano autonomamente e uno è ricoverato in Rianimazione. Permane per il momento la prognosi riservata.