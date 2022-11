Genova – Grave incidente nella notte in via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena. Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito in modo molto grave nell’impatto con l’asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote finendo a terra.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza e per alcune ore la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e bonifica e per i rilievi della polizia locale.

Il ragazzo di 25 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale e sono in corso le verifiche per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.