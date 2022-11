Genova – Drogata e violentata ripetutamente da diversi uomini. E’ quanto ha denunciato oggi, tra le lacrime, una donna di 40 anni che si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con diverse contusioni ed ecchimosi.

La donna ha chiesto aiuto ai medici e poi ha raccontato una storia da brividi ed una serie di violenze di cui sarebbe caduta vittima dopo essere stata drogata.

Per lei è scattato il protocollo speciale che accompagna le donne vittima di violenza sessuale nel delicato passaggio in ospedale e poi dalle forze dell’ordine.

Oltre alle visite mediche e agli accertamenti di rito, la donna è stata accompagnata da una psicologa nei momenti più delicati. Un sostegno fondamentale in un momento di estrema fragilità nel quale si rischia di subire ulteriori traumi.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della donna e hanno fatto scattare le indagini che ricostruiranno quanto avvenuto e porteranno all’identificazione dei responsabili.