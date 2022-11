Genova – Come comunicato direttamente da AMT, “la biglietteria di Manin non sarà operativa per problemi organizzativi. Seguiranno aggiornamenti.

Ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti della Genova Casella anche su questo sito, selezionando la sezione dedicata alla Ferrovia Genova Casella, e direttamente dalla App AMT”.