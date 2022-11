Genova – Ha litigato con il cognato per futili motivi e gli ha lanciato addosso acqua bollente che gli ha provocato ustioni talmente gravi da dover essere ricoverato al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi. E’ successo nel quartiere di Sampierdarena dove un 45enne che vive in casa con la sorella maggiore ha litigato con il cognato, un pensionato di 70enne per chi doveva lavare i piatti e, al culmine della rabbia lo ha ustionato.

Le urla del pensionato hanno fatto scattare l’allarme e i vicini di casa, spaventati, hanno chiamato la polizia che è subito intervenuta insieme ad una ambulanza del 118.

Il pensionato con le gravi ustioni è stato trasportato in ospedale mentre gli agenti fermavano il 45enne anche per il ritrovamento, in casa, di alcune ricette mediche che venivano modificate per motivi al vaglio degli inquirenti.

Le liti tra i due uomini erano diventate frequenti da quando il pensionato si era trasferito nell’abitazione con la compagna e dove vive anche il fratello di lei.