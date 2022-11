Genova – Prosegue il piano delle attività di ammodernamento e manutenzione serale della metropolitana. Il programma dei lavori della settimana prevede la manutenzione ordinaria della linea aerea di alimentazione, prove sui circuiti del sistema di segnalamento e interventi nella galleria Brin-Dinegro.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle serate di martedì 29 novembre e giovedì 1 dicembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.