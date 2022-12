Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, sul raccordo autostradale di Cornigliano che conduce al casello di Genova Aeroporto per un camion che ha perso il controllo e si è ribaltato su un fianco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte e i vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere sulle ruote il mezzo pesante.

Una grossa autogru ha raggiunto il punto dell’incidente e il camion è stato raddrizzato.

Fortunatamente non si registrano feriti, forse un malore o un colpo di sonno all’origine dell’incidente su cui lavora il personale della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica.

La circolazione è stata ripristinata nella notte.