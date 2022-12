Genova – In Porto arrivano le mega navi di Msc ma la viabilità non è in grado di reggere neppure il traffico attuale. E’ la denuncia dei lavoratori della zona portuale dopo l’annuncio dell’arrivo, a Calata Bettolo della nave porta container MSC Coruna.

I lavoratori sono lieti che il porto dia segnali di ripresa e di sviluppo ma si domandano se ci sia la consapevolezza delle difficoltà che già oggi, con traffici inferiori a quelli auspicati e che sembra possano essere raggiunti, per le comunicazioni all’interno dell’ambito portuale.

Alla Redazione di LiguriaOggi è giunta una lettera dei lavoratori che volentieri pubblichiamo per aprire il dibattito sulle questioni sollevate da chi nel Porto ci lavora ogni giorno e ben conosce le difficoltà presenti.

“Il problema – scrivono i lavoratori – è che la viabilità del Porto non è assolutamente adeguata a sostenere in traffico merci del genere. La strada principale del Porto contiene solo 2 corsie, e i camion in ingresso a Calata Bettolo si incolonnano nella corsia di marcia, con il risultato che chi deve andare in quella direzione per raggiungere il luogo di lavoro è costretto a percorrere contromano un lungo tratto di strada, decisamente pericoloso.

Oltre a congratularsi per l’arrivo della portacontainer si potrebbe anche valutare di fare qualcosa per migliorare la viabilità portuale, ad esempio aumentare il numero di corsie della strada”