Anche in Liguria scatta lo sciopero nazionale dei dipendenti del settore Sanità che andrà avanti per tutta la giornata di oggi con probabili disagi per visite mediche, prelievi e interventi non urgenti e che possono essere rinviati.

Lo stato di agitazione è stato indetto dai sindacati di categoria e riguarda sia il personale del settore pubblico che quello del settore privato.

Le Asl garantiranno le emergenze e l’apertura dei Pronto soccorso e dei settori legati agli interventi di emergenza e ai servizi salva vita ma sono probabili disagi per tutti gli altri settori come visite mediche, esami diagnostici non urgenti e interventi che potranno essere rinviati.

Lo sciopero è iniziato alla mezzanotte e terminerà alle 23,59 di oggi.