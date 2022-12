Genova – E’ stata ritrovata ed è tornata a casa Astrid, la moffetta albina fuggita da una recinzione in un giardino di viale Gambaro, nel quartiere genovese di Albaro.

Condannata a morte certa per la particolare colorazione, che le impedisce di mimetizzarsi per cacciare e la rende particolarmente visibile ai predatori, Astrid è stata ritrovata dopo giorni di disperate ricerche e di appelli sui social.

I proprietari ringraziano tutti coloro che si sono attivati per riportare Astrid a casa.