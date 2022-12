Genova – Cordoglio a Genova per la morte di Gigi Picetti, 83 anni, uno dei volti più noti ai frequentatori del centro storico.

Fondatore della Panteca e di Archivolto, direttore artistico del’Ostaja de banchi frequentata da cantautori e artisti come Moni Ovadia e Simone Cristicchi, profondo conoscitore della storia genovese e performer – rigorosamente senza compenso – per associazioni ed enti benefici, Picetti negli ultimi anni aveva attraversato qualche difficoltà, passando dall’aiutare all’aver bisogno di aiuto come sempre più spesso accade a chi ha lavorato una vita: nel 2016 si era parlato di lui per lo sfratto intimatogli da Arte, l’ente delle case popolari di Genova, dal suo appartamento in vico del Ferro ed anche (e soprattutto) tutto il materiale raccolto in decenni di lavoro e studio e di spettacoli itineranti.