Genova – Ancora impianti di riscaldamento guasti e ancora disagi per studenti e genitori alle prese con lezioni sospese e ambienti di studio inadatti e pericolosi per la salute.

Prosegue il lungo elenco dei disagi e dei guasti nelle scuole genovesi con studenti costretti a restare a casa o a studiare in condizioni proibitive in aule frigorifero.

Questa volta l’inconveniente ha coinvolto gli studenti della scuola primaria Daneo di Castelletto. A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento la scuola è stat chiusa e gli studenti sono rimasti in casa.

Si allarga il numero delle scuole dove l’inverno in arrivo sembra destinato a causare molti grattacapi e oggi, al già nutrito elenco, si è aggiunta anche la scuola primaria Daneo dove gli studenti hanno rinunciato alle lezioni in attesa di una riparazione del guasto.