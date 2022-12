Genova – Falsi dipendenti Amiu che si presentano alla porta di casa dicendo di dover consegnare dei sacchetti della spazzatura e per i quali chiedono una somma di denaro.

E’ la stessa azienda municipalizzata a mettere in guardia i Cittadini dopo una serie di tentate truffe segnalate in particolare nel quartiere di Albaro.

Persone senza alcuna autorizzazione che chiedono denaro per consegnare confezioni di sacchetti della spazzatura da utilizzare nei bidoni AMIU.

AMIU Genova conferma che nessun addetto è autorizzato a richiedere denaro o compenso di qualsiasi tipo per la consegna di sacchetti per la differenziata o altro materiale.

AMIU organizza invece specifici eventi dove il materiale viene offerto gratuitamente e nulla è dovuto da parte cittadini.

Nel caso in cui una persona si presentasse alla porta chiedendo denaro per conto di Amiu è consigliabile chiamare immediatamente le forze dell’ordine e denunciare la tentata truffa.