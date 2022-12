Genova – Svelato il cast del Capodanno in piazza nel capoluogo ligure.

A darne notizia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Sul palco del Capodanno genovese si esibiranno la ligure Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti

“Ci vediamo il 31 – ha scritto Toti – in piazza De Ferrari per una festa straordinaria condotta da Federica Panicucci, che andrà in diretta su Canale 5. Una vetrina eccezionale per la Liguria, una serata di divertimento per tutti i liguri e i turisti che vorranno partecipare.

Vi aspettiamo!”