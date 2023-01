Serravalle Scrivia (Alessandria) – Assalto di genovesi e non solo per la prima giornata di saldi al Serravalle Designer Outlet. Sin dalle prime ore di apertura completamente esauriti i parcheggi e file davanti ai negozio per poter accedere agli acquisti.

Sino ad un’ora di coda per entrare nei punti vendita delle “grandi marche” e sovraffollamento delle grandi occasioni.

Oltre ai liguri, in coda per i saldi soprattutto francesi arrivati apposta e addirittura in camper.

Come ogni anno, infatti, nei parcheggi dell’Outlet di Serravalle si notano gruppi di camper che rimarranno per diversi giorni per approfittare del “riassortimento” dei magazzini.

Molte lamentele, infatti, per il numero esiguo di capi in esposizione e spesso riforniti in più riprese durante i saldi.

Innegabile il taglio ai prezzi, soprattutto per i capi di abbigliamento e grande attrattiva per chi è in cerca di un affare. Sulle etichette dei capi in saldo si arriva sino al 50-60% di sconto sul prezzo già “tagliato” dell’outlet.