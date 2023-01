Genova – E’ stata ritrovata su un autobus, a Cornigliano, Luciana, la pensionata di 76 anni che si era allontanata ieri sera dall’ospedale Galliera dove si trovava ricoverata per una forma di demenza senile e con i sintomi di una brutta polmonite.

L’appello della figlia, disperata per non aver trovato la madre nel suo letto d’ospedale, ha fatto il giro del web e dei social che grazie ad una segnalazione è stata ritrovata la persona avvistata su un bus che viaggiava nella zona di Cornigliano.

Chi l’ha riconosciuta ha chiamato le forze dell’ordine restando sul Bus e ha guidato i soccorsi sino al momento in cui il mezzo è stato fermato e la pensionata è stata presa in consegna e affidata alle cure del personale sanitario.

Una volta messa al sicuro, la pensionata ha potuto riabbracciare i familiari che erano preoccupatissimi.

La donna era riuscita a uscire dall’ospedale Galliera indossando solo una giacchetta di pile sopra il pigiama.

Resta da chiarire come sia possibile che una persona con evidenti problemi possa riuscire a lasciare il reparto dove è in cura e riesca ad allontanarsi da un ospedale senza che nessuno se ne accorga.