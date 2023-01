Genova – Arpal ha emanato per oggi, martedì 10 gennaio, l’avviso di burrasca forte a causa di venti da Nord, con raffiche fino a 70-80 km/h e scattano i provvedimenti previsti per motivi di sicurezza in casi come questi.

I mezzi a due ruote (scooter e moto) e furgonati e telonati non potranno percorrere la strada Sopraelevata Aldo Moro e scatta la chiusura per parchi pubblici, giardini e cimiteri.

Le previsioni hanno annunciato raffiche di vento sino a 70-80 km/h su Ponente, genovese e savonese, spezzino e Tigullio, e fino a 60-70 km/h sulle valli savonesi, Stura, Trebbia, Aveto e Scrivia, con rinforzi anche fino ai 100 km/h allo sbocco delle valli esposte e sui crinali. Nelle ore centrali i fenomeni si attenueranno