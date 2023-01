Cengio (Savona) – Completamente ubriaco alla guida ha percorso la linea ferroviaria Savona – Torino scambiando i binari per la strada.

Scampato pericolo, ieri sera, sulla linea ferroviaria che collega la Liguria con il Piemonte dove, intorno alle 17,30, un automobilista che attraversava i binari in località Genepro, nel comune di Cengio, ha imboccato i binari invece di uscire sul lato opposto della strada.

L’uomo, alterato da abbondanti bevute, ha percorso circa 50 metri della ferrovia prima di bloccarsi, probabilmente perché l’auto non riusciva a procedere oltre.

Per fortuna del conducente dell’auto, nessun treno era in transito in quel momento e il Compartimento della Polfer di Genova ha provveduto a fermare la circolazione dei convogli nelle due direzioni di marcia.

Sul posto, assieme all’equipaggio dei Carabinieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cairo Montenotte, che si sono da subito adoperati per rimuovere il veicolo.

Il conducente del veicolo, un uomo 56enne della zona, illeso e ben poco consapevole dell’accaduto, è risultato infatti positivo all’etilometro, con un tasso alcolico rilevato superiore al triplo del massimo consentito in entrambe le prove previste, motivo per il quale sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza e, sin da subito, si è visto ritirare la patente in attesa delle valutazioni della Prefettura.

Le strutture ferroviarie non hanno subito danni; altrettanto non si può invece dire per l’automobile che, pur non essendo stata sottoposta a sequestrato perché intestata a una terza persona, è stata parecchio danneggiata dalla disavventura e sarà affidata al legittimo proprietario, una donna che, in futuro, ben difficilmente presterà la propria auto.

La circolazione ferroviaria è stata ripristinata alle successive ore 18.25, grazie al lavoro celere e coordinato di tutti i soccorritori.