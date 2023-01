Bolano (La Spezia) – Si è accorto che il mezzo stava prendendo fuoco e si è fermato invitando i passeggeri a lasciare velocemente il mezzo. Il sangue freddo dell’autista ha probabilmente evitato conseguenze drammatiche per i passeggeri del Bus che ieri sera ha preso fuoco sul ponte di Ceparana, nel comune di Bolano.

Per cause in corso di accertamento, infatti, il mezzo ha preso fuoco ed al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco era completamente avvolto dalle fiamme.

I pompieri sono arrivati con cinque unità operative a bordo e una ABP (Autobottepompa) con due unità operative, al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idrico.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti a lungo e poi i pompieri hanno iniziato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Per i passeggeri solo un brutto spavento e la necessità di proseguire il viaggio su un altro mezzo.