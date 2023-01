Genova – Un alberello di fico che cresce forte e robusto nella struttura della strada Sopraelevata Aldo Moro. A segnalarlo automobilisti di passaggio e passanti che, camminando in via Grasci, osservano già da qualche anno la piantina che cresce indisturbata nonostante il pericolo che le sue radici possano causare danni tutt’altro che limitati.

La pianta di fico, infatti, ha radici straordinariamente forti e chiunque abbia dimestichezza con i giardini sa bene che un fico è in grado di spaccare il cemento, crescendo, e di creare danni notevoli alle strutture murarie.

Eppure nessuno sembra curarsi dell’alberello che, mese dopo mese, spunta con sempre maggior convinzione dalla muratura del piano stradale della Sopraelevata.