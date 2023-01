Genova – Sino a 300 euro di multa per chi verrà scoperto a gettare i mozziconi di sigaretta a terra. La proposta arriverà martedì in consiglio comunale per essere trasformata in nuova norma del regolamento comunale. A portarla in approvazione il consigliere Walter Pilloni, eletto tra le fila di Vince Genova e molto attivo nella difesa dell’ambiente e nelle proposte per la smart mobility e le piste ciclabili.

In realtà esiste già una normativa nazionale ma il Comune di Genova ancora non la applica e il consigliere di Vince Genova pensa che tra i compiti della polizia locale vi debba essere anche quello di controllare e sanzionare quei fumatori che non rispettano l’ambiente in cui vivono.

Un tipo di inquinamento molto subdolo poiché le “cicche” restano nell’ambiente per tempi biblici e contribuiscono ad inquinare in modo drammatico il mare e le spiagge e possono trasformarsi, degradando, in micro-plastiche che finiscono persino nel cibo che mangiamo.