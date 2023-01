Varazze (Savona) – Il Questore di Savona ha emesso il provvedimento di daspo urbano per i due trentenni che alcune settimana fa si erano resi protagonisti di una rissa nei pressi dell’Aegua, celebre discoteca della zona.

I due, denunciati successivamente per rissa aggravata, non potranno più avvicinarsi alla zona limitrofa al locale: per il primo il provvedimento durerà per due anni, per il secondo invece un anno.