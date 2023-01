Genova – Ancora un infortunio sul lavoro nel capoluogo ligure. Un operaio di 40 anni si è ferito gravemente, nella tarda mattinata di oggi, cadendo da una impalcatura di un cantierr edile.

L’incidente è avvenuto in vico San Filippo, nella parte antica della città. L’uomo è caduto per diversi metri cadendo rovinosamente a terra.

Subito soccorso dai compagni, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino e qui i medici hanno avviato tutti i controlli del caso.

Nel frattempo, nel cantiere, sono iniziate le indagini di rito per valutare il rispetto delle misure anti infortunio per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei passanti.