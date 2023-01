Ancora una giornata caratterizzata dal freddo in Liguria. La colonnina di mercurio è precipitata nelle zone interne e nelle vallate ma che ha portato valori bassi anche sui versanti marittimi, maggiormente avvertiti con l’intensa ventilazione settentrionale.

I valori più basi:

-8.4 a Pratomollo (Borzonasca, Genova),

-7.4 a Santo Stefano d’Aveto paese e Monte di Mezzo (Genova),

-6.3 ad Alpe Vobbia (Genova).

Un paio di valori sottozero anche a Genova: -4.6 ai circa 1000 metri di Monte Pennello, -0.1 a Castellaccio e poi 0.4 a Premanico, 1.1 al Santuario del Monte Gazzo, 1.7 a Quezzi.

Alle 11.15 la stazione del Centro Funzionale segnava 5.5 gradi.

Il cielo, sui versanti marittimi, è rimastosereno mentre gli addensamenti li ritroviamo sui versanti padani, in particolare di Ponente; dicevamo della ventilazione settentrionale, anche forte con raffiche (toccati gli 85 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino, sfiorati i 70 al porto di Arenzano). Il mare, alla boa di Capo Mele è tra poco mosso e mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 14.3 gradi.

Queste le previsioni di Arpal per domani:

SABATO 28 GENNAIO Venti forti settentrionali su C fino al pomeriggio, su AB fino a sera. Successiva attenuazione. Ancora temperature rigide con condizioni di disagio fisiologico per freddo. Aumento termico dalla serata

DOMENICA 29 GENNAIO nulla da segnalare.