Chiavari – È iniziato un anno speciale per la Pro Chiavari, da sempre punto di riferimento per sport nel Tigullio, che compie 130 anni di attività.

È la società di ginnastica più longeva del territorio capace di scrivere pagine storiche tanto da essere considerata uno dei sodalizi più conosciuti ed apprezzati anche nel panorama ligure.

Per questo la Pro Chiavari ha deciso di celebrare il suo anniversario con una serie di eventi unici per ribadire il proprio valore associativo, sportivo e di legame con la comunità chiavarese.

Dal saggio in giugno alla premiazione per i 130 anni in settembre, oltre a tante altre iniziative che verranno presentate nelle prossime settimane come la visita di campioni affermati e la collaborazione con la Virtus Entella.

Il 2023 sarà ricordato anche per la tanto attesa riapertura della palestra, una struttura in pieno centro storico e sopra la piscina comunale, che sarà, una volta terminati i lavori di ristrutturazione, una delle migliori della Liguria per spazi e qualità delle attrezzature.

La Pro Chiavari è l’unica società sportiva di ginnastica del Tigullio aperta a maschi e femmine. I campionati partiranno a breve: si inizia il 28 gennaio con la squadra femminile, mentre il 4 febbraio sarà la volta di quella maschile.

Da 130 anni sul territorio e con lo sguardo già rivolto al futuro. La Ginnastica Pro Chiavari si prepara a un’altra stagione ricca di successi.