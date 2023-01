La Spezia – Continuano i ritrovamenti di nidi di vespa killer (Vespa velutina) nello spezzino e proseguono gli interventi delle squadre dei volontari per la loro distruzione.

In soccorso delle squadre di apicoltori formate dalle associazioni apistiche riconosciute (AlpaMiele e Apiliguria) intervengono anche i vigili del fuoco che hanno fornito assistenza per bonificare 3 nidi di vespa asiatica, killer delle api ma pericolosissima anche per gli esseri umani, che si trovavano ad oltre 15 metri di altezza, in cima ad alcuni alberi.

I nidi, circa 70 cm di diametro e abitati da migliaia di vespe, erano appesi a rami di alberi nei comuni di Carrodano e Sesta Godano.

I vigii del fuoco hanno messo a disposizione dell’apicultore autorizzato alla disinfestazione la potente ed altissima scala usata per gli interventi di soccorso a persone o negli incendi ed hanno fornito l’assistenza tecnica e di sicurezza per consentire all’operatore di operare a grande altezza.

Un contributo molto importante alla lotta della Vespa velutina che, dopo essere arrivata nel ponente ligure dalla Francia, dove ogni anno si registrano diversi decessi per le punture delle velutine, è “comparsa” nello spezzino e nella provincia di Genova.

La lotta alla vespa velutina è importante per la difesa della biodiversità (mangia api e impollinatori indispensabili in agricoltura ed ormai sempre più a rischio) ma anche delle persone considerando la loro indole molto aggressiva, e il rischio di punture che possono essere mortali, sia per il rischio di allergie (singole punture) ma anche per tutti nel caso di punture multiple.