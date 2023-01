Genova – Una multa da 100 euro alla coppia di clochard che vive per strada alla Foce. La sanzione è stata data dalla polizia locale perché i due, una coppia senza una casa dove andare, occupano parte del marciapiede con le loro povere cose.

Un caso che sta sollevando forti polemiche soprattutto perché i due non trovano una sistemazione nei dormitori e nelle strutture perché vogliono stare assieme e soprattutto non vogliono abbandonare il loro cagnolino.

La storia di Franco e Carla (i nomi sono di fantasia per proteggere la privacy dei due) è triste e travagliata e insieme si sono ritrovati a vivere per strada all’età nella quale la maggior parte degli italiani si gode la meritata pensione. Con cartoni, coperte e un bagaglio di povere cose si sono sistemati in un angolo di strada vicino a piazza Rossetti e qui, tra freddo e intemperie, vivono da tempo.

Qualcuno porta loro del cibo e dei generi di prima necessità e qualcuno chiama le forze dell’ordine chiedendo di allontanarli ma quando viene loro offerta una sistemazione temporanea, il problema più grande resta il desiderio di restare in coppia (nei dormitori uomini e donne sono separati) ma, ancor più, Franco e Carla non vogliono abbandonare il loro cagnolino Rex. Nessuna struttura, infatti, permette l’ingresso agli animali.

Nei giorni scorsi i due sono stati anche multati: una sanzione da 100 euro che difficilmente pagheranno viste le difficoltà economiche in cui versano e la notizia della multa ha scatenato ancora di più i commenti sui social. In molti si domandano perché accanirsi su due persone così sfortunate. La legge va rispettata e probabilmente le chiamate per segnalare il “disturbo” non possono essere ignorate ma già in passato situazioni analoghe sono state risolte con un pò di buon senso e di umanità.