Genova sperimenterà gli attraversamenti stradali con le strisce luminose e illuminate “dal basso” per cercare di ridurre gli incidenti stradali a danno dei pedoni.

A comunicarlo il Comune di Genova precisando che la prima installazione avverrà tra via Torti e via Donghi nel quartiere di San Fruttuoso.

Si tratta della prima installazione del sistema “lightguard” in Italia.

Il Lightguard è un sistema di attraversamento pedonale sperimentale e innovativo che permetterà di illuminare le ‘strisce’ al momento del passaggio del pedone rendendo le strade più sicure.

Il progetto verrà avviato quanto prima per cercare di contrastare il fenomeno dei numerosi incidenti stradali con pedoni travolti mentre attraversano la strada.

(Foto dalla pagina social della ditta che costruisce il sistema)